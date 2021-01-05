Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! O bölgelerde beklenen yağış geldi...

Son dakika haberler… İstanbul dahil olmak üzere ülkenin birçok kesiminde bugün kuvvetli yağış olacağı bildirilirken hava durumu tahmin raporunda sağanak yağış ve kuvvetli olması beklenen rüzgar kaynaklı hadiselere karşı vatandaşların tedbirli olması yönünde uyarı yapıldı. Öte yandan hava durumu değerlendirmelerinde sıcaklıklarda mühim bir değişiklik olmayacağı ifade edildi.
SON DAKİKA! İSTANBUL DAHİL BİRÇOK İL SAĞANAK YAĞIŞIN ETKİSİNDE OLACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan günlük hava durumu raporunda yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde bugün havanın yağışlı geçeceği ifade edilirken Anadolu'nun kuzeydoğusunda ise kar yağışının etkili olması bekleniyor…
YAĞIŞLAR O BÖLGELERDE ETKİLİ OLACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Kırklareli, Aksaray ve Nevşehir çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Batı Akdeniz ile Muğla çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2),
Antalya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yurdun doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Batı Akdeniz ile Muğla çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Antalya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, su baskını, yıldırım vb) karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara'nın batısı, Kuzey Ege kıyıları ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.