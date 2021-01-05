Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! O bölgelerde beklenen yağış geldi...

Son dakika haberler… İstanbul dahil olmak üzere ülkenin birçok kesiminde bugün kuvvetli yağış olacağı bildirilirken hava durumu tahmin raporunda sağanak yağış ve kuvvetli olması beklenen rüzgar kaynaklı hadiselere karşı vatandaşların tedbirli olması yönünde uyarı yapıldı. Öte yandan hava durumu değerlendirmelerinde sıcaklıklarda mühim bir değişiklik olmayacağı ifade edildi.

SON DAKİKA! İSTANBUL DAHİL BİRÇOK İL SAĞANAK YAĞIŞIN ETKİSİNDE OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan günlük hava durumu raporunda yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde bugün havanın yağışlı geçeceği ifade edilirken Anadolu'nun kuzeydoğusunda ise kar yağışının etkili olması bekleniyor…