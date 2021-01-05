Misilleme olarak eve ateş açmışlar

İzmir'in Konak ilçesinde Erol S. (28) ve Ömer S. (54) husumetli oldukları ileri sürülen ailenin evine rastgele ateş açtı. Saldırı sırasında sokakta bulunan ve kurşunların isabet ettiği K.C.K. (15) ve kardeşi D.K. (6) yaralandı. Çocukların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, zanlıların daha önce bıçakla kendilerini bıçakla yaraladıkları şahısların evine misilleme olarak ateş açtıkları anlaşıldı.

Olay, Pazartesi akşamı saat 20.00 sıralarında Murat Mahallesi 2505 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Erol S. ve Ömer S. kardeşler kendilerine bıçakla saldıran ve yaralayan husumetli oldukları ileri sürülen ailenin evinin bulunduğu sokağa otomobille geldi. Araç içerisinden, ellerindeki tabanca ile rastgele ateş eden iki saldırgan, ardından hızla olay yerinden uzaklaştı.

Mahallede korku ve paniğe neden olan saldırı sırasında sokak üzerinde bulunan K.C.K. ve D.K. adlı çocuklara kurşunlar isabet etti. Kanlar içerisinde yere yığılan çocukları gören yakınları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, yaralı çocuklar ise sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ)Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Tedaviye alınan sırtından ağır yaralanan K.C.K. ile bacağından hafif yaralanan D.K. tedaviye alındı. Ağır yaralanan K.C.K.'nın iç organlarından herhangi bir hasar meydana gelmediği ve hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgede çalışma yaptı. Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alırken, kaçan şüphelileri yakalamak için soruşturma başlattı.