Dün akşamın On Numara sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 4 Ocak 2021 On Numara çekilişi sonuçları MPİ bilet sorgula

Çok sayıda şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi, 4 Ocak 2021 On Numara çekilişi sonuçları ile sona erdi. Milli Piyango Online tarafından pazartesi ve cuma olmak üzere, haftada iki gün gerçekleştirilen On Numara çekilişinin sonuçları, kazanan numaraları ve 4 Ocak MPİ bilet sorgulama ekranı sabah.com.tr'de!

ON NUMARA SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANDI! 4 OCAK MPİ BİLET SORGULAMA EKRANI

4 Ocak On Numara çekilişi bu akşam Milli Piyango Online canlı çekiliş sayfası üzerinden 20.00'de yapıldı ve ardından On Numara sonuçları açıklandı. Hatırlanacağı gibi, geçtiğimiz gün gerçekleşen çekilişte 10 bilen olmamış ve büyük ikramiye 170 bin TL devretmişti.

İşte, On Numara sonuçları ve haftanın kazanan numaraları...