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Otomobil önce tıra ardından bisiklete çarptı: 2 yaralı

'da otomobilin önce tıra ardından da bisiklete çarptığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, Samsun'un ilçesinin Samsun Ordu karayolu 26. kilometresi Çınarlık mevkisinde meydana geldi.

İHA
Giriş Tarihi: 5.1.2021 23:35 ABONE OL
Otomobil önce tıra ardından bisiklete çarptı: 2 yaralı
Edinilen bilgiye göre, Emre E. (21) idaresindeki 55 RL 036 plakalı otomobil önünde seyreden Mehmet A. yönetimindeki 66 LZ 809 çekici, 66 AAU 943 yarı römork plakalı tıra çarpıp savrularak bariyerlere ve daha sonra da banket kısmında seyreden İlhan Ş. (39) idaresindeki bisiklete çarptı. Kazada, otomobil sürüsü Emre E. ile bisiklet sürücüsü İlhan Ş. yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Otomobil önce tıra ardından bisiklete çarptı: 2 yaralı
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