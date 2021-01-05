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Piknik tüpü bomba gibi patladı

’da iki katlı bir evde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında, bahçede bulunan piknik tüpü büyük bir gürültüyle patlarken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

REMZİ YILMAZ
Giriş Tarihi: 5.1.2021 17:14 ABONE OL
Piknik tüpü bomba gibi patladı

Bursa'nın ilçelerinden İznik'e bağlı Dereköy mahallesinde bulunan iki katlı bir evde saat 16.00 sıralarında yangın çıktı.

Mehmet Peker'e (51) ait olduğu öğrenilen evde bulunan ve alevlerin arasında kalan piknik tüpü büyük bir gürültüyle patladı. Patlama sonrasında büyüyen alevler kısa sürede evin alt katını sardı. Yangına ilk müdahaleyi köy halkı yaparken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iki katlı evde maddi hasar meydana geldi.

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Piknik tüpü bomba gibi patladı
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