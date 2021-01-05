Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Pınar Gültekin davasında reddi hâkim talebi

davasında reddi hâkim talebi

Hâkim, ailenin avukatına söz hakkı vermeyince baba Gültekin salonu terk etti. Avukat, haksız tahrik indirimi uygulanmaya çalışıldığını öne sürerek mahkeme heyetinin reddini talep etti

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 5.1.2021 ABONE OL
Pınar Gültekin davasında reddi hâkim talebi
Muğla'da, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i (27) vahşice öldüren Cemal Metin Avcı (32) ile kardeşi Mertcan Avcı'nın (26) yargılanmasına devam edildi. Cemal Metin Avcı tarafından vahşice katledilen Pınar Gültekin cinayetinin ikinci duruşması görüldü.

DERNEKLERDEN TEPKİ
Pınar'ın arkadaşı tanık Ceren Tunç'un dinlendiği sırada Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, itiraz ederek mahkeme başkanından söz istedi. Mahkeme başkanı, Epözdemir'e konuşması için söz vermedi. Bunun üzerine Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin ayağa kalkıp, "Bu duruşma benim için bitmiştir" diyerek, salonu terk etti. Rezan Epözdemir, sanığa haksız tahrik indirimi uygulanmaya çalışıldığını öne sürerek mahkeme heyetinin reddini talep etti. Epözdemir, tanık Ceren Tunç hakkında "yalancı tanıklık"tan şikâyetçi olacaklarını belirtti. Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı 15 Şubat'a erteledi.
Muğla Adliyesi önünde KADEM (Kadın ve Demokrasi Derneği) üyeleri ile Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu başta olmak üzere birçok kadın topluluğu duruşma öncesi ellerinde dövizler ile kadın cinayetlerine tepki gösterdi.

NE OLMUŞTU?
Akyaka mahallesinde tek başına yaşayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin'in (27) kaybolduktan 5 gün sonra 21 Temmuz 2020'de cesedi bulunmuş, genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı ve kardeşi Mertcan Avcı tutuklanmıştı. Sanıklardan Cemal Metin Avcı'nın "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi Mertcan Avcı'nın da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle dava açılmıştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Pınar Gültekin davasında reddi hâkim talebi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA