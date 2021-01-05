Poligondaki ölümde yeni tutuklama! "Oğlum istihbaratçı olduğu için kasıtlı öldürüldü"

İstanbul'da 25 Ekim 2016'da Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksekokulu'nda yaşanan olayda, Poligonda atış eğitimi sonrası komiser yardımcısı Mehmet A.'nın silahında kalan mermi patladı ve polis Erdem Uçar ile komiser yardımcısı Rasim Erdem vuruldu. Hastaneye kaldırılan yaralılardan, evli ve iki çocuk babası 34 yaşındaki Erdem Uçar hastanede şehit oldu.

POLİGONA GİRERKEN SİLAHI DOLUYDU



Savcılığa sunulan raporda; olay günü atış yapan polislerde çelik yelek bulunmadığı, atış hattı ve hedef hattı arasında başka bir polisin bulunduğu, yandaki polisle iki kol aralığı öndeki polisle iki adım mesafede eğitim yaptıkları ve şüpheli Mehmet A.'nın Poligona girerken silahının dolu olduğu tespit edildi.

POLİSLER KUSURLU SAYILDI



30 Mart 2018 günü tahliye edilen komiser yardımcısı ve kursa katılan görevli polis memurunun Erdem Uçar'ın ölümünde kusurlu olduğu gerekçesiyle iddianame düzenlendi. İddianamede, Mehmet A.'nın her polisin 'önce güvenlik, aksi ispatlanana kadar tüm silahlar doludur, silahınızı asla bir canlıya doğrultmayınız' düsturuna uygun hareket etmediği kaydedildi.

EĞİTİM ÖĞRETMENLERİ İFADE VERDİ



Geçtiğimiz günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada flaş bir gelişme yaşandı. Mahkeme ifadelerine başvurduğu eğitim sorumlusu M.B.'yi diğer eğitmen K.Ç.'yi ve K.T.'yi dinledi. Eğitmenler yaşanan kazayı anlatırken silahın kim tarafından ateşlendiğini görmediklerini, polis memuru Mehmet A.'nın şoka girdiğini ve böylece olayı fark ettiklerini, ilk müdahaleyi polis okulunun doktorunun yapmasına rağmen polisin şehit olduğunu anlattı. Diğer eğitmen, kaza sonrası silahı ateşleyen Mehmet'in, 'Ben ne yaptım, elimi kesin' diyerek söylendiğini, kendisinin ve diğer eğitmenlerin suçu olmadığını beyan etti.

"OĞLUM İSTİHBARATÇI OLDUĞU İÇİN ÖLDÜRÜLDÜ"



Olayda kusurunun olmadığını ileri süren eğitmenlerin ifadesi sonrası şehit polisin babası da hâkim karşısına çıktı. Baba, 'Oğlum daha öncesinde istihbarat şube müdürlüğüne bağlı olarak çalışıyordu. Poligonda meydana gelen olayın kaza sonucu olduğunu düşünmüyorum. Oğlum kasıtlı bir şekilde öldürülmüştür. Şikâyetçiyiz.' diye konuştu. Mahkeme babanın ifadesinin ardından şüpheli polis memuru Mehmet A.'nın tutuklanarak yargılanmasına karar verdi. Dava ilerleyen günlerde devam edecek.