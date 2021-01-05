Restoran, kahvehane, lokanta ve kafeler ne zaman açılacak? İşte genelge detayları...

Salgın sürecinde alınan tedbirlerden biri de kafe, restoran, kahvehane ve lokanta türündeki yeme içme mekanlarının paket ve gel-al servise geçmesi olmuştu. Bu kapsamda işletme sahibi ve müşterileri bu mekanların ne zaman normal çalışma stiline döneceğini merak ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile kısıtlamaya ilişkin tüm detayları duyurmuştu. Peki, restoran, kahvehane, lokanta ve kafeler ne zaman açılacak? İşte konuya dair detaylar…

RESTORAN, KAHVEHANE, LOKANTA VE KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Ülkemizde vaka sayılarında gözlemlenen ciddi artış sonrası bilindiği üzere birçok farklı tedbir kararı alınmış ve bunlardan biri de kafe, restoran, lokanta gibi işletmelerin paket servis, gel-al sistemine geçmesi olmuştu. Bu kapsamda binlerce işletme sahibi bu kısıtlamaların ne zaman kalkacağını merak ederek konuya dair gelişmeleri çok yakından takip ediyor. Henüz bu mekanların normal çalışma stiline dönecekleri tarih bilinmezken genelgede yer alan detaylar ise şöyle;