Şanlıurfa'da geleceğin tenisçileri yetişiyor

Bölgenin en modern ve donanımlı tenis dünyası kompleksinde, alanında uzman eğitmenlerle tenis sporuna ilgi duyan vatandaşlara yönelik kurslar düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, bu spordan her kesimin faydalanmasını sağlıyor.Tüm dünyayı etkileyen Koronavirüs salgını dolayısıyla tenis dünyasında kurslara katılacakvatandaşlara sosyal mesafe kuralına uyularak spor aktiviteleri gerçekleştiriliyor.

Sosyal Belediyecilik anlayışıyla bu branşa katılan çocukların spor malzemelerini ücretsiz olarak temin eden Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde bulunan Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı aracılığıyla kursların ardından başarılı olan sporcuları bölgesel ve ulusal turnuvalara hazırlıyor.

Hafta içi her gün saat 17.00 ile 19.00 arasında Yetişkinler için belirlenen kurslar, 13.00-16.00 saatleri 7-16 yaş arası için hizmet veriyor. Ayrıca bireysel olarak tenis oynamak isteyen vatandaşlar, 0530 042 16 86 numaralı telefonu arayarak randevu oluşturabilecekler.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz kurslarından çocuklarının faydalandığını dile getiren veliler, verilen kurslar sayesinde evlatlarının pandeminin yarattığı stresten uzaklaştığını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. Kurslara katılan çocuklar ise tenis öğrendiklerini ve gayet güzel vakit geçirdiklerini söyledi.