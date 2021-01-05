Şanlıurfa’da EBA’ya katılan öğrenci unutulunca okulda mahsur kaldı

Olay Haliliye ilçesine bağlı Selahattin Eyyübi mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ismi öğrenilemeyen bir öğrenci, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından kurulan Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) erişim için Vatan İlkokulu'na geldi. Ancak bir süre sonra mesaisi biten görevliler çocuğu unutarak okuldan ayrıldı.

Şanlıurfa’da okulda mahsur kalan çocuğu itfaiye kurtardı | Video

Kapının üzerine kilitlendiğini fark eden çocuk bağırarak yoldan geçenlerden yardım istedi.

Mahsur kalan çocuk, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye erleri tarafından, yangın merdiveni ile kurtarıldı. Kurtarılan çocuk ailesine teslim edildi.