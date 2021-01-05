Dün akşamın Sayısal Loto sonuçları belli oldu! MPİ sorgulama ie Milli Piyango Online 4 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuçları

Milli Piyango Online ile haftalık düzende Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri şans oyunu severler tarafından oynanan ve kazandıran numaraları heyecanla beklenen MPİ Sayısal Loto sonuçları bugün (4 Ocak 2020 Pazaretsi) MP TV canlı yayınıyla belli olacak. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığında yapılan çekilişe 93 Milyon Türk Lirası büyük ikramiye kazanmak amacıyla dahil olan şans oyunu severler şanslı numaraları öğrenmek isteyerek 4 Ocak MPİ Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuyla araştırmalarına devam ediyor. 4 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuçları - MPİ sorgulama motoru detaylarını buradan takip edebilir MP TV canlı izleme linkine erişebilirsiniz…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (4 OCAK 2020)

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile 4 Ocak MPİ Sayısal Loto sonuçları ve kazandıran numaralarla MPİ bilet sorgulama ekranı detayları şöyle;