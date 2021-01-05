Corona virüsü salgını sebebiyle seyahat izin belgesi başvuruları ile ilgili detaylar merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı koronavirüs genelgesine göre hafta içi her gün 21:00 ile 05:00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Kısıtlama saatlerinde il değiştirmek isteyenler seyahat belgelerini almak zorunda. E-devlet ekranından seyahat izin belgesi almak için öncelikle T.C kimlik numarası ve şifre ile giriş yapıldığı biliniyor. Peki Seyahat İzin Belgesi nasıl alınır? E devlet ile seyahat izin belgesi başvuru nasıl yapılır, kimler alabilir?

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Seyahat izni almak isteyenler e-Devlet seyahat izin belgesi alma ekranına yoğun ilgi gösteriyorlar. e-Devlet üzerinden alınan bu belge Alo 199 iletişim hattı üzerinden de talep edilebiliyor…