Son dakika: Annesini öldüren kocasından intikamını kayınvalidesini öldürerek almıştı! Katil gelin davasında yeni gelişme



Melek Çalar'ın annesi Edibe Çalar

Yargıtay 1. Ceza Dairesi bu olayla ilgili dosyayı kesin hükme bağladı ve Melek Çalar'a verilen mahkûmiyet kararını onadı. Babası ve üç kardeşi ile ilgili temyiz itirazlarını ise yerinde görülmediğinden oy birliğiyle reddetti. Yargıtay ilamında, Güneydoğu'daki töre, örf, adet ve ataerkil yapısına ilişkin geleneklere de vurgu yapıldı. Yargıtay, yörenin örf, adet ve geleneklerine göre dört erkeğin olduğu bir yerde kadına cinayet işlettirilmesinin hayatın olağan akışına ters düştüğünün altını çizdi.