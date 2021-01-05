Son dakika: Annesini öldüren kocasından intikamını kayınvalidesini öldürerek almıştı! Katil gelin davasında yeni gelişme

Diyarbakır Ergani'de annesi Edibe Çalar'ı öldüren kocasından intikam almak için bir yıl sonra kocasının annesini öldürüp, babasını ağır yaralayan gelin Melek Çalar'a verilen müebbet hapis cezasını Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından oy birliğiyle onandı.
Melek Çalar, Mehmet Karadayı'nın Edibe Çalar'ı öldürdüğü tarihte (Ortada)
Olay 5 yıl önce Ergani İlçesinde yaşandı. Eşiyle anlaşamayan üç çocuk annesi Melek Çalar babasının evine gitti. Kocası emekli uzman çavuş Mehmet Karadayı eşini bir türlü ikna edemeyince kayınpederinin evine el bombalı ve silahlı saldırıda bulundu. Olayda kayınvalidesi Edibe Çalar öldü, kayınpederi Çuço Çalar yaralandı. Katil eş müebbet hapisle cezalandırıldı. Çift bu olaydan sonra boşandı.
Ancak Melek Çalar, kocasından intikam almak için eşinin annesi Besra Karadayı'yı takip ederek öldürdü, eşinin babası Ekrem Karadayı'yı da yaraladı. Olaydan sonra Melek Çalar ile babası ve üç kardeşi hakkında "Tasarlayarak kan gütme saikiyle öldürmek" suçundan dava açıldı. Yerel Mahkem, Melek Çalar'ı müebbet hapisle cezalandırırken, babası ve üç kardeşine azmettirici oldukları iddiasıyla delil yetersizliğinden beraat verdi.
Melek Çalar'ın annesi Edibe Çalar
Yargıtay 1. Ceza Dairesi bu olayla ilgili dosyayı kesin hükme bağladı ve Melek Çalar'a verilen mahkûmiyet kararını onadı. Babası ve üç kardeşi ile ilgili temyiz itirazlarını ise yerinde görülmediğinden oy birliğiyle reddetti. Yargıtay ilamında, Güneydoğu'daki töre, örf, adet ve ataerkil yapısına ilişkin geleneklere de vurgu yapıldı. Yargıtay, yörenin örf, adet ve geleneklerine göre dört erkeğin olduğu bir yerde kadına cinayet işlettirilmesinin hayatın olağan akışına ters düştüğünün altını çizdi.
Mehmet Karadayı'nın annesi Besra Karadayı
KAN PARASI ÖDENMEYİNCE ÖLDÜRDÜ
Melek'in, annesinin katili Mehmet'le birlikteliğini devam ettirmek için cezaevinde görüştüğü, iki aile arasında kan davası oluşmaması için arabulucular vasıtasıyla "Kan parası" olarak 200 bin lira para ödenmesi halinde Çalar ailesinin şikâyetten vazgeçebilecekleri yönünde görüşmeler yapıldığı bildirildi. Arabulucuların devreye girmesiyle anlaştıkları, Karadayı ailesinin parayı ödememesiyle anlaşmanın bozulduğu belirtildi.