Son dakika: Ceza kesen polise böyle seslendi: Burada gözünüzün önünde yapacağım

Ancak 2 şüpheli belge gösteremedi. Bunun üzerine ehliyeti olmadığı belirlenen sürücü Murat B.'ye, kısıtlamaya uymadığı için 3 bin 150 TL, ehliyetsiz araç kullandığı için 2 bin 699 TL, maske takmadığı için 900 TL ve trafikte ters yönden ilerlediği gerekçesiyle de 1339 TL olmak üzere toplam 8 bin 88 TL ceza kesildi. Ayrıca kamyonetin ruhsat sahibine de 2 bin 699 TL ceza uygulandı.