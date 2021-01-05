Son dakika: Eski sevgilisini öldüren katil dehşeti yaşatmış! Korkunç geceyi yaşayan aile olayı anlattı

ABLAM GÖZLERİM ÖNÜNDE ÖLDÜ

Konya'dan ablası Sevgi Tekin'i götürmek için geldiğini ifade eden kardeşi Sedef Kanlı, "Gece mutfakta atıştırmalık bir şeyler hazırlıyorduk Gökhan Ağtaş'ın camı kırarak içeriye girdi. Biz odaya kaçtık. O da arkamızdan geldi. Telefonlarımızı elimizde aldı. Ablama, 'seni burada öldüreceğim ya dışarıya çık ya da seni bunların gözü önünde öldüreceğim' dedi. Anneme vurdu, sonra ablamı dövdü. 6 kez ateş etti ablama. Ablamı gözlerimizin önünde vurdu, hiçbir şey yapamadık" dedi.