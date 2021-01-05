Son dakika: Eski sevgilisini öldüren katil dehşeti yaşatmış! Korkunç geceyi yaşayan aile olayı anlattı

Ankara'nın Mamak İlçesi Mutlu Mahallesi'nde ikamet eden Sevgi Tekin (33), 3 yıldır dini nikahlı eşi olan Gökhan Aktaş'tan (26) 5 ay önce şiddet gördüğü gerekçesiyle ayrıldı.
Eski sevgilisi tarafından öldürülen kadının kardeşi dehşet anlarını anlattı "Ablam gözümün önünde öldü hiçbir şey yapamadım" | Video
Tehditlerine devam eden Gökhan Ağtaş, gece geç saatlerde genç kadının yaşadığı binaya gitti. 4 katlı binanın bodrum katında oturan Tekin'in evine girmek için eline bir parke taşı alan Ağtaş, salonun pencere camını kırdı.
Mutfakta atıştırmalık için hazırlık yapan Sevgi Tekin, kız kardeşleri Sedef Kanlı, Figen Kanlı, yurttan yanına gelen kızı S.K. (16) ve annesi Nuhubet Kanlı panikle ne olduğunu anlamak için salona gittiğinde pencereden içeri giren Ağtaş'ı karşısında gördü. Korkudan odaya girerek kapıyı kitleyen aile bireylerine tehditte bulunan Ağtaş, 'seni burada öldüreceğim ya dışarıya çık ya da seni bunların gözü önünde öldüreceğim' dedi. Odada tek kalan Sevgi Tekin'i dövmeye başlayan Ağtaş, silahla 3 el ateş açarak olay yerinden kaçtı.
KAFAMA SİLAHLA VURDU
Evde Sevgi Tekin'in öldürülmesine tanık olan annesi ve kız kardeşleri, yaşadıklarını korkunç geceyi anlattı. Kızını korumaya çalışırken Gökhan Ağtaş tarafından silahla kafasına vurularak yere düşen Anne Nuhubet Kanlı, "Benim kızım gözümün önünde öldü, beni darp etti. Ben öldüm bittim, başka annelerin canı yanmasın. Hep annelerin ciğeri mi yanacak? Silahla kafama vurdu, ben kendimden geçtim. En ağır cezayı almasını istiyorum" diye konuştu.
ABLAM GÖZLERİM ÖNÜNDE ÖLDÜ
Konya'dan ablası Sevgi Tekin'i götürmek için geldiğini ifade eden kardeşi Sedef Kanlı, "Gece mutfakta atıştırmalık bir şeyler hazırlıyorduk Gökhan Ağtaş'ın camı kırarak içeriye girdi. Biz odaya kaçtık. O da arkamızdan geldi. Telefonlarımızı elimizde aldı. Ablama, 'seni burada öldüreceğim ya dışarıya çık ya da seni bunların gözü önünde öldüreceğim' dedi. Anneme vurdu, sonra ablamı dövdü. 6 kez ateş etti ablama. Ablamı gözlerimizin önünde vurdu, hiçbir şey yapamadık" dedi.
Gökhan Ağtaş'ın, saat 01.30'da odaya kilitledikten sonra ablasına dışarıya çıkması için 1.47'ye kadar süre verdiğini anlatan Sedef Kanlı, 'Ya çıkarsın ya da ailenin gözleri önünde seni vururum' dedi. Biz vuracağını düşünmedik. Ablamı tekmelemeye başladı. Annemin gözünün önünde can verdi ablam. Annem kendini ablamın önüne atmak istedi, annemi de darp etti.
ÖLÜM TEHTİDİNDE BULUNMASI NEDENİYLE ŞİKAYETÇİ OLMUŞTU
Gökhan Ağtaş'ın daha önce defalarca Sevgi Tekin'i ölüm tehdidinde bulunması üzerine karakola giderek şikayetçi olduklarını belirten Sedef Kanlı, "Daha önce ablamı tehdit etti, polise bildirdik. Ablamı tekrar tehdit etti, 'şikayetini çekersen seni rahat bırakacağım' dedi. Ablam şikayetini geri çekti. Şikayetini geri çektikten 5-6 ay sonra ablamı öldürdü. O süre içinde sürekli evi bastı. Ablamı sürekli, 'seni öldüreceğim' diye tehdit etti, sonunda da yaptı. Gözümüzün önünde katledildi ve biz bir şey yapamadık. Bir an önce yakalanmasını istiyoruz, en ağır ceza verilsin" ifadelerini kullandı.
1 DEĞİL 5 CENAZE ÇIKAR
Sevgi Tekin'in diğer kız kardeşi Figen Kanlı ise "Ablamın sevgilisi değildi, imam nikahlı eşiydi, ayrı yaşıyorlardı. Cam kırıldı, ablamın çığlığını duydum, telefonlarımızı aldı. 'Sakın polisi aramaya çalışmayın, buradan 1 değil 5 cenaze çıkar' dedi. Halen elini kolunu sallaya sallaya geziyor. Gözümün önünde ablam öldü. Adam ablamı benden bile kıskanıyordu" dedi. Sevgi Tekin'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilerek, toprağa verilmek üzere Konya'ya götürüldü. Olayın ardından kaçan Gökhan Ağtaş'ı arama çalışmaları sürüyor.