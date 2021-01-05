Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA HABERİ: Sevda Kösecik, çocuklarının gözü önünde katledildi!

SON DAKİKA HABERİ: Sevda Kösecik, çocuklarının gözü önünde katledildi!

Son kadın cinayeti haberi 'nin Kartepe ilçesinden geldi. Bir ay önce boşandığı eşi Sevda Kösecik'in yerleştiği eve gelen İsa Kösecik, çocuklarının gözü önünde eski eşini katletti. Küçük çocukların, yakınlarını arayarak korkunç olayı haber verdiği öğrenildi. Son dakika haberine göre olay yerinden kaçan katil İsa Kösecik, polis ekiplerince aranıyor.

İHA
Giriş Tarihi: 5.1.2021 10:12 Son Güncelleme: 5.1.2021 10:28 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Sevda Kösecik, çocuklarının gözü önünde katledildi!

KOCAELİ'DEN TÜYLER ÜRPERTEN SON DAKİKA HABERİ: Olay, sabah saatlerinde Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Uzunçiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 1 ay önce ayrıldıkları öğrenilen Sevda Kösecik (33) ile İsa Kösecik isimli şahıs arasında tartışma çıktı. Çift 3 çocuğunun önünde tartışmaya başlayan çift arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Olay sırasında İsa Kösecik, eline aldığı bıçakla Sevda Kösecik'i bıçakladı. Sevda Kösecik kanlar içinde kalırken, İsa Kösecik olay yerinden kaçtı.

ANNELERİNİN BIÇAKLANDIĞINI YAKINLARINA HABER VERDİLER

Annelerinin bıçaklanmasına tanık olan çocukların, aradığı yakınlarının ihbarı sonrasında olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Sevda Kösecik, özel bir hastaneye kaldırıldı.

SON DAKİKA: POLİS, KATİLİN PEŞİNDE

Tedavi altına alınan Kösecik kurtarılamayarak yaşamını kaybetti. Polis ekipleri İsa Kösecik'i yakalamak için çalışma başlattı.

Son dakika haberler: İnternetten ilan verdi, otomobilini dolandırıcılara kaptırdı... Oraya hiçbir zaman tek gitmeyin

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA HABERİ: Sevda Kösecik, çocuklarının gözü önünde katledildi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA