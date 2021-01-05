Son dakika haberler: Fabrikanın 2 milyon lirasını çalmıştı! Parayı harcadığı yerler şaşkına çevirdi...

Ekipler, A.C.O.'yu yakalamak için de çalışma başlattı. Dün sabah yapılan operasyon ile A.C.O. araç kullanırken yakalandı. Kullandığı aracı da çaldığı para ile satın aldığı anlaşılan A.C.O. ve yanındaki A.F.Y., ekipler tarafından gözaltına alındı.