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Son dakika haberler: Fabrikanın 2 milyon lirasını çalmıştı! Parayı harcadığı yerler şaşkına çevirdi...

'de filmleri aratmayacak bir soygun yaşandı. Çalıştığı fabrikadan bankaya yatırması için kendisine 2 milyon lira verilen A.C.O. isimli şahıs, aldığı parayla kayıplara karıştı. Fabrika yetkililerinin ihbarı üzerine polis ekipleri şüphelinin peşine düşmüştü. Son dakika haberine göre 20 gün sonra yakalanan şüphelinin 2 milyon lirayla 4 otomobil ve taksi plakası satın aldığı ve lüks otellerde kaldığı ortaya çıktı.

DHA
Giriş Tarihi: 5.1.2021 13:03 Son Güncelleme: 5.1.2021 13:07 ABONE OL
Son dakika haberler: Fabrikanın 2 milyon lirasını çalmıştı! Parayı harcadığı yerler şaşkına çevirdi...

KOCAELİ'DEKİ DEV VURGUNDA SON DAKİKA HABERİ! Olay, geçen 15 Aralık günü Çayırova ilçesindeki bir demir çelik fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın muhasebe bölümünde çalışan A.C.O., kendisine bankaya yatırması için verilen 2 milyon 40 TL parayı alarak kayıplara karıştı. Durumu ertesi gün fark eden fabrika yetkililerinin ihbarı üzerine Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüpheli A.C.O.'nun peşine düştü.

AKRABALARINA OTOMOBİL SATIN ALMIŞ

Yoğun bir araştırma yapan ekipler, A.C.O.'nun İzmit'te lüks bir otelde başkasının kimliğini kullanarak kaldıktan sonra Sakarya'nın Pamukova ilçesine geçtiğini belirledi. Pamukova'da da bir otelde başkasının kimliğini kullanarak kaldığı tespit edilen A.C.O.'nun burada A.A., A.B. ve A.B. isimli akrabalarına otomobil satın aldığı belirlendi.

Ekiplerin eş zamanlı operasyonu ile A.C.O.'nun kimliğini kullandığı Y.G. isimli kişi ve A.C.O. tarafından satın alınan otomobilleri kullanan A.A., A.B. ve A.B. gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada bir adet kuru sıkı tabanca ele geçirilirken, çalıntı para ile satın alındığı anlaşılan 3 araç ve 1 taksi plakasına el konuldu.

Ekipler, A.C.O.'yu yakalamak için de çalışma başlattı. Dün sabah yapılan operasyon ile A.C.O. araç kullanırken yakalandı. Kullandığı aracı da çaldığı para ile satın aldığı anlaşılan A.C.O. ve yanındaki A.F.Y., ekipler tarafından gözaltına alındı.

A.C.O.'nun kaldığı otelde paraları ve eşyaları çarşafla bohça yapıp taşıması güvenlik kamerasına yansıdı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan toplam 6 şüpheli, bugün Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

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Son dakika haberler: Fabrikanın 2 milyon lirasını çalmıştı! Parayı harcadığı yerler şaşkına çevirdi...
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