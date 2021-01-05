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SON DAKİKA HABERLER: İçeri giren yaşlı çift gözyaşlarına boğuldu! "Allah kimseye öyle bir acı vermesin"

Son dakika haberler... 'ın Tuzluca ilçesinde meydana gelen olay yürekleri dağladı. Evlerinde çıkan yangından komşularının uyarısıyla kurtulan yaşlı çift, yangının ardından evlerine girince karşılaştıkları manzara karşısında gözyaşlarına boğuldu. Hanımzer Dumrul, gazetecilere yaptığı açıklamada "Yaşadığımıza sevinemedik. Allah kimseye öyle bir acı yaşatmasın" dedi. Yaşlı çift, yakınlarının köydeki evine götürüldü.

DHA
Giriş Tarihi: 5.1.2021 10:58 Son Güncelleme: 5.1.2021 11:03 ABONE OL
SON DAKİKA HABERLER: İçeri giren yaşlı çift gözyaşlarına boğuldu! Allah kimseye öyle bir acı vermesin

SON DAKİKA HABERİ: Tuzluca ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi'nde Hanımzer ve Hüseyin Dumrul çiftinin yaşadığı 3 katlı binanın çatı katında 3 Ocak akşamı yangın çıktı. Komşularının uyarısıyla evden çıkan çift, canlarını son anda kurtardı. İhbar üzerine bölgeye Tuzluca ilçesinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, kontrol altına alınamayınca takviye olarak Iğdır Belediyesi?nden ekip istendi. Yangın, itfaiyenin yoğun çalışmasıyla güçlükle söndürüldü. Yangında çatı katı tamamen kullanılmaz hale geldi.

"ALLAH ÖYLE BİR ACIYI KİMSEYE YAŞATMASIN"

Yanan evde yaşayan 3 çocuk sahibi Hanımzer- Hüseyin Dumrul çifti, yakınlarınca Kars'ın Digor ilçesindeki Halıkışla köyüne götürüldü. Polis merkezinde ifade veren çift daha sonra yanan evlerine bakmaya geldi. Çift, evlerinin durumunu görünce gözyaşlarını tutamadı.

Yaşadıklarını anlatan Hanımzer Dumrul, "Yatmak üzereydik. O sırada evimizin kapısı çaldı. Açtığımda komşular, 'Eviniz yanıyor, çabuk çıkın' dediler. Ben hemen koşup odada oturan eşime haber verdim. Bir anda alevlerin içinde kaldık. Bastığımız yerler yanıyordu. Benim de ayaklarım hafif şekilde yandı. Sonra güç bela kendimizi dışarı attık. Komşular haber vermese evimizde yanarak ölecektik.

Yaşadığımıza sevinemedik. Çünkü hiçbir şeyimiz kalmadı. Neyimiz varsa yanıp, kül oldu. Allah öyle bir acıyı kimseye yaşatmasın" diye konuştu.

30 yıllık eşi Hanımzer'in ikinci eşi olduğunu, ilk eşinden 3 çocuğu bulunduğunu belirten Hüseyin Dumrul ise, "Köydeki evimi satıp, bu evi almıştım. Yaşlılık maaşı ile geçiniyoruz. Şimdi hiçbir şeyimiz kalmadı. Yakınlarımız bizi alıp köydeki evlerinde misafir etti. Bundan sonra ne yapacağız bilmiyorum" dedi.

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SON DAKİKA HABERLER: İçeri giren yaşlı çift gözyaşlarına boğuldu! "Allah kimseye öyle bir acı vermesin"
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