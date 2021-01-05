SON DAKİKA HABERLER: İçeri giren yaşlı çift gözyaşlarına boğuldu! "Allah kimseye öyle bir acı vermesin"

30 yıllık eşi Hanımzer'in ikinci eşi olduğunu, ilk eşinden 3 çocuğu bulunduğunu belirten Hüseyin Dumrul ise, "Köydeki evimi satıp, bu evi almıştım. Yaşlılık maaşı ile geçiniyoruz. Şimdi hiçbir şeyimiz kalmadı. Yakınlarımız bizi alıp köydeki evlerinde misafir etti. Bundan sonra ne yapacağız bilmiyorum" dedi.