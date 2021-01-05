Son dakika haberler: İnternetten ilan verdi, otomobilini dolandırıcılara kaptırdı... "Oraya hiçbir zaman tek gitmeyin"

'BENİM BAŞIMA GELEN SİZİN BAŞINIZA GELMESİN'

Otomobilin kredi borcu olduğunu yineleyen ve ödeyemediğini dile getiren Aydemir, şunları söyledi:



"Şu an kredimi ödeyemiyorum. Vergi borçlarım var. Ben bu arabayı satmak için uğraşıyordum. Arabamı satıp, borçlarımdan kurtulacaktım. Beni mağdur ettiler. Aracımın bulunmasını istiyorum. Kesinlikle ve kesinlikle kaparo bile vermiş olsa hiçbir şekilde güvenmeyin. Çünkü işleyişler çok uzun sürüyor. Karakol olsun, savcılık olsun. Uğraştığınızla kalıyorsunuz.