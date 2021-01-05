Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Ilgaz Dağı'nda beklenen kar yağışı başladı

Son dakika: 'nda beklenen yağışı başladı

Son dakika bilgisine göre, ’da 'nda uzun zamandır beklenen yağışı akşam saatlerinde başladı.

İHA
Giriş Tarihi: 5.1.2021 19:10 Son Güncelleme: 5.1.2021 19:11 ABONE OL
Son dakika: Ilgaz Dağı'nda beklenen kar yağışı başladı

Bir süredir hava sıcaklıklarının mevsim şartlarının üzerinde seyretmesi ve şehre kar yağmaması nedeniyle kuraklık yaşanıyordu. Barajlarda su seviyesinin ciddi oranda düşmesi ve içme suyunda barajlarda doluluk oranının kritik seviyeye kadar düşmesi nedeniyle vatandaşların bir süredir beklediği kar yağışı bu akşam başladı.

Uzun yıllardır Aralık ayında kayak sezonunun açılışını yapan Ilgaz Dağı Milli Park içerisinde de kar yağmaması nedeniyle pistler açılamamıştı. Akşam başlayan kar yağışıyla birlikte pistler ise beyaza büründü. Hem otel işletmecileri hem de vatandaşlar kar yağışının başlamasıyla birlikte büyük sevinç yaşadı. Kar yağışının önümüzdeki günlerde yer yer devam etmesi bekleniyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Ilgaz Dağı'nda beklenen kar yağışı başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA