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SON DAKİKA: Polisleri hayrete düşüren olay! Cezanın kimin ödeyeceğini belirlemek için oyuna devam ettiler...

Son dakika haberler... Kağıthane'de kısıtlama saatinde kapalı olması gereken kahvehanede toplanıp oyun oynayan kişilere polis ekiplerince baskın yapıldı. Ekipler cezai işlem uygularken şahısların yan tarafta cezayı kimin ödeyeceğini belirlemek için oyuna devam etmesi herkesi şaşkına çevirdi. Ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada çok sayıda etkileşim aldı.

DHA
Giriş Tarihi: 5.1.2021 15:25 ABONE OL
SON DAKİKA: Polisleri hayrete düşüren olay! Cezanın kimin ödeyeceğini belirlemek için oyuna devam ettiler...

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu geçen cumartesi günü polis, Kağıthane'de kahvehanede oyun oynandığı ihbarını aldı. Kahvehaneye baskın düzenleyen polis, daha sonra içerde bulunanlara ceza kesmeye başladı.

O sırada işlem için kendilerine sıra gelmelerini bekleyen bir grup, cezayı kimin ödeyeceğini belirlemek için oyun oynamaya devam etti. Oynayanlardan biri sosyal medya paylaşımında, "Cezayı ödetmek için oynamaya devam" yazdı. Paylaşımın bir süre sonra silindiği görüldü. Baskın anları kahvehanedeki bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı, içeride bulunan diğer kişilerin rahat tavırları dikkat çekti.

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SON DAKİKA: Polisleri hayrete düşüren olay! Cezanın kimin ödeyeceğini belirlemek için oyuna devam ettiler...
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