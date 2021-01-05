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Son dakika: 'da bahar havası esti, korona virüs unutuldu!

Koronavirüsle mücadelede alınan sıkı önlemler kısa sürede başarılı sonuçlar veriyor. Hasta sayıları düşerken tedavisi biterek sağlığa kavuşanların sayısı artıyor. Son dakika haberine göre de, güzel sonuçlar hemen rahatlamaya sebep olarak önlemlerin gevşemesine yol açıyor. En son görüntüler 'dan geldi. Kentte bahardan kalma günler yaşanırken, korona virüs tedbirlerine uymayan vatandaşlar cadde ve sokakları doldurdu.

İHA
Giriş Tarihi: 5.1.2021 16:18 Son Güncelleme: 5.1.2021 16:27 ABONE OL
Son dakika: Şanlıurfa'da bahar havası esti, korona virüs unutuldu!

Şanlıurfa'da bahar havasından kalma günler yaşanırken, korona virüs salgınına karşı alınan tedbirlere riayet etmeyen çoğu vatandaş cadde ve sokakları sosyal mesafeye aldırış etmeden doldurdu.

Kentin en işlek noktalarından Atatürk Bulvarı ve Sarayönü Caddesi'nde korona virüs öncesindeki dönemi aratmayan yoğun kalabalık dikkat çekti.

Korona virüs tedbirlerine riayet eden vatandaşlar, cadde ve sokaklarda çoğu kişinin kurallara uymadıklarını belirterek, salgına karşı ek tedbirlerin alınmasını istediler.

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Son dakika: Şanlıurfa'da bahar havası esti, korona virüs unutuldu!
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