Son dakika: Sokağa çıkma kısıtlamasında tüp çaldı! Sözleri şaşkına çevirdi

"ABİ BU İNTERNETTE FELAN YAYINLANMAZ DEĞİL Mİ?"

Adliyeye ayrı ayrı çıkarılan şüphelilerden bir tanesi, polislerin arasında adliyeye çıkarıldığı sırada kendisini görüntüleyen basın mensubuna "Abi bu internette felan yayınlanmaz değil mi?" diye sordu.