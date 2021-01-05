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Son dakika: Sokağa çıkma kısıtlamasında tüp çaldı! Sözleri şaşkına çevirdi

'da sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde bir evden tüp çaldıkları gerekçesiyle yakalanan şüpheliler, yasağı ihlalde 6 bin 300 TL para cezası uygulanıp tutuklandı. Şüphelilerden biri adliye girişinde görüntü alan basın mensubuna “Abi bu internette felan yayınlanmaz değil mi?” diye sordu.

İHA
Giriş Tarihi: 5.1.2021 13:38 Son Güncelleme: 5.1.2021 13:53 ABONE OL
Son dakika: Sokağa çıkma kısıtlamasında tüp çaldı! Sözleri şaşkına çevirdi

Edinilen bilgiye göre, 2 Ocak Cumartesi günü Salkımevler kümeevleri mevki'inde bir dairede meydana gelen hırsızlık olayı Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerini harekete geçirdi.

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Evden 3 adet tüp çaldığı belirlenen iki şüpheli Asayiş ekiplerinin çalışması sonucunda aynı gün akşam üzeri yakalandı. B.T ve H.G isimli şüphelilerin çaldıkları tüpleri bir tüpçüye sattıklarını itiraf etmelerinin ardından tüpleri alan tüpçü hakkında suç eşyasını satın almak suçundan işlem yapılırken, tüpler sahibine teslim edildi.

Hırsızlık olayını sokağa çıkma yasağında gerçekleştirmelerinden dolayı 3 bin 150'şer liradan toplam 6 bin 300 TL para cezası uygulanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.

"ABİ BU İNTERNETTE FELAN YAYINLANMAZ DEĞİL Mİ?"

Adliyeye ayrı ayrı çıkarılan şüphelilerden bir tanesi, polislerin arasında adliyeye çıkarıldığı sırada kendisini görüntüleyen basın mensubuna "Abi bu internette felan yayınlanmaz değil mi?" diye sordu.

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Son dakika: Sokağa çıkma kısıtlamasında tüp çaldı! Sözleri şaşkına çevirdi
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