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Süper nine boksörlere meydan okuyor

İHA
Giriş Tarihi: 5.1.2021 ABONE OL
Süper nine boksörlere meydan okuyor
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki Parkinson hastası Naciye Van der Straeten, 3 yıldır haftanın 3 günü ara vermeden boks yapıyor. Der Straeten, 10 yıl önce yakalandığı Parkinson hastalığı ile boks yaparak savaştığını söyledi. Türk asıllı Brüksel doğumlu Der Straeten, "40 senedir Türkiye'deyim. 6 yıldır ilaç tedavisi görüyorum. İlaç tedavisi tek başına yetmiyordu. Boksun parkinsona çok faydalı olduğunu gördük. Parkinsonda ses olması çok önemli. El ve ayak koordinasyonu da çok önemli. Yürüyüş bandına çıkıyorum, top sektiriyorum. Çünkü kalp atışımın yüksek olması lazım. Terlemem lazım. O zaman parkinsonluların beyinde yaşadığı eksikliği tamamlamış oluyorsunuz. Boks yapınca kendimi iyi hissediyor ve mutlu oluyorum" diye konuştu. Antrenör Ali Saygılı, "Hava nasıl olursa olsun antrenmanları hiç kaçırmıyor" dedi.
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Süper nine boksörlere meydan okuyor
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