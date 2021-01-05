2021 Sürücü kursları ve ehliyet kursları açıldı mı, ne zaman açılacak? MEB'den sürücü kursları için flaş karar!

Her yıl binlerce kişinin katılım sağladığı sürücü kursları koronavirüs tedbirleri kapsamında eğitimlerine uzaktan devam etmiş bazı kurumlar ise tamamen kapanmak zorunda kalmıştı. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı tarafınca 81 ilin valiliğine gönderilen yazıda yeni bir karar gündeme geldi. Peki, Sürücü kursları ve ehliyet kursları açıldı mı? Sürücü kursları ne zaman açılacak? İşte MEB açıklamasının detayları…

SÜRÜCÜ KURSLARI AÇILIYOR!

Okullarda olduğu gibi birçok özel eğitim kurumu da koronavirüs salgınından nasibini almış ve tedbirler kapsamında eğitimlerine ara vermek durumunda kalmıştı. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Safran imzasıyla illere yeni bir yazı gönderildi…