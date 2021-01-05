Tarihi ambulanslar hastane müzesinde

İnegöl Devlet Hastanesi bünyesinde 2016 yılında kurulan ve Dünyada 2'nci Türkiye'de ise tek olan Sağlık Tarihi Müzesi vatandaşların ilgi odağı oluyor.

Müzede, eski zamanlara ait şırınga ve acil sağlık ekipmanlarından, Çanakkale'de kullanılan eski ambulanslara kadar çok çeşitli araç ve objeler sergileniyor.

Özellikle hastane içerisinde sergilenen 9 adet tarihi ambulans vatandaşlar tarafından ilgi görürken, bu ambulanslar, hastanenin temizlik personelleri tarafından her gün düzenli olarak büyük bir titizlikle tek tek siliniyor.

Sağlık Tarihi müzesinde, 1'nci Dünya savaşında cephede yaralanan askerleri Sıhhiye çadırlarına taşıyan bisiklet ambulanstan, Çanakkale ve Yemen'deki cephelerde kullanılan ambulanslara ve hatta Kore savaşında kullanılan cip ambulansa kadar çeşitli dönemlere ait toplam 9 ambulans bulunuyor.

"GÖZÜMÜZ GİBİ BAKIYORUZ"

İnegöl Devlet Hastanesinde bulunan müzenin Kültür ve Turizm Bakanlığınca özel müze olarak tescillendiğini dile getiren İnegöl Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Hayrettin Göçmen, "1973 yılında ilçemizdeki ilk hastaneye vatandaşlar arasında toplanan parayla alınan ambulansımızı biz bulduk. Bir amcamıza ait olan eski ambulansı bize hibe etti. Ayrıca müzemizde 1'nci Dünya savaşında kullanılan bisiklet ambulansımız vardı. Böylelikle ambulanslar hibe edilmeye başlandı. 3'ncü ambulansımız ise bir maden ocağında kullanılan eski bir ambulans oldu. Bir ambulansımız Zonguldak'tan diğeri ise Bartın'dan geldi. 6'ncı ambulansımız İnegöllü işadamımız Abdullah Ezim tarafından hibe edildi. 7'ncisi ise 1950 yılında Kore savaşında kullanılan cip ambulansımız var. Toplam 9 ambulans var müzede " dedi.