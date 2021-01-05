Tehditçi koca gözaltında

Ordu'daboşanmak istediği kocası tarafından tehdit edildiği gerekçesiyle sosyal medya üzerinden paylaştığı tehdit mesajlarıyla yardım isteyen 32 yaşındaki 2 çocuk annesi kadın için devlet harekete geçti. Mesudiye ilçesinde yaşayan 32 yaşındaki Gamze D., Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımda eşi Asım Erdinç D.'nin tehdit mesajlarını paylaşarak yardım istedi. Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü başta olmak üzere yetkililere talimat verdiğini belirtirken, Asım Erdinç D.'nin gözaltına alındığı öğrenildi. Gamze D. ve iki çocuğunun ise korumaya alındığı öğrenildi.