Son dakika: Temizlik için çağırdığı kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etmişti! 38 yıl 5 ay hapse mahkûm edildi

Son dakika: İstanbul'da evinin geçimi için sosyal medyadan temizliğe gitmek için ilan veren genç kadın hayatının şokunu yaşadı. Tuğba G., sosyal medya üzerinde ev temizliğine gitmek üzere bir ilan paylaştı. Genç kadının paylaşımını gören Mert A.., isimli şahıs genç kadınla iletişime geçerek evinin temizlenmesi konusunda anlaşmaya vardı. Genç kadına evinin konumunu atan Mert A.'nın teklifi sonrası Tuğba G., 2 yaşındaki oğlu ile birlikte temizliğini yapacağı eve gitti.

BOĞAZINA BIÇAK DAYAYIP TECAVÜZ ETTİ



Tuğba G. evde temizlik yaptığı sırada ev sahibi Mert A., tarafından cinsel saldırıya uğradı. Kurtulmak için çığlık atan genç kadına cebinden çıkardığı bıçağı gösteren Mert A., 'Seni bıçaklarım, oğlunu da öldürürüm sakın bağırma' diyerek tehditler savurdu. Bıçağı görünce korkuya kapılan genç kadın çaresizce ev sahibinin cinsel istismarına maruz kaldı.