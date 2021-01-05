Tunceli’de 8 yaban keçisi ölmüş halde bulundu

Tunceli'nin Mazgirt İlçesi'nde koruma altında bulunan 8 yaban keçisi ölmüş halde bulundu. Köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine giden ekipler, keçilerin ölüm sebebini tespit etmek amacıyla numune aldı.

Tunceli'nin Mazgirt İlçesi'ne bağlı Çanakçı Köyü'nde koruma altında bulunan 8 yaban keçisini ölmüş halde bulan köylüler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi'ne bildirdi. Yanlarına Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden bir uzman veteriner alan doğa koruma ekipleri köye giderek ölen yaban keçilerinden numune aldı.

Vücutlarında ateşli silah yaralanması görülmeyen yaban keçilerinin ölüm nedenini tespit etmek amacıyla alınan numuneler, Elazığ'da bulunan Tarım ve Orman Bakanlığı laboratuvarına gönderildi.