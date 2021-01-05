Ukraynalı kadının ölümü ile ilgili son dakika haberi: Kendin kelepçeledikten sonra...

"UKRANYA'DAN DÖNDÜKTEN SONRA HERKESLE İLETİŞİMİ KESTİ"

Kristina'nın dans hocası ve arkadaşı Fevzi Deniz Işıldar, genç kadının ölümünün kendisini ve tanıyan tüm arkadaşlarını şoke ettiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Kristina geçen Ocak ayında okulumuza kayıt olup dans kurslarımızı alan bir öğrencimiz ve arkadaşımızdı. Kendisi Şubat ayının sonuna doğru tekrar Ukrayna'ya gitti. Ukrayna'ya gittiğinde bizim kulüpten bazı arkadaşlarla iletişim içerisindeydi. Daha sonra bu iletişimi zamanla kopardı. Daha sonra buraya geldiğinden ne benim ne de kulübümdeki hiçbir öğrencimin ve arkadaşımın haberi olmadı. 4-5 ay önce Vergi Dairesi'ne çalışma izni alabilmek için gitmiş, bir arkadaşımız görmüş. Ama biz onun 4-5 ay önce buraya gelmesine rağmen bir ev tuttuğundan haberimiz yoktu. Bizim kulübümüze geldiği süre boyunca da hayata dönük, pozitif enerji saçan, çok da güzel bir arkadaşımızdı. Hem kendisi hem de kalbi çok güzeldi. Aynı zamanda Türkçe'ye de çok hakimdi. Ukrayna'da Türk Dili ve Edebiyatı okuduğunu biliyordum. Haberi gördüğümüz zaman şok olduk. Hiçbirimiz çevresine bu kadar pozitif enerji saçan birinin intihar edebilecek olmasına hiçbirimiz inanamadık. İnanmak istemedik. Ama bizden ayrıldığı süreden sonra Ukrayna'da ne yaşadı, neler yaptı, nasıl bir durumla karşı karşıyaydı, hiçbirimiz bilmiyoruz. Yaklaşık 10 aylık süre boyunca kulübümüzden hiçbir arkadaşımızla yüz yüze bir iletişimi olmadı. Herhangi bir sağlık sorunu yoktu. Kendisi dans ve sporla iç içeydi."