Üsküdar'da 430 yıllık çeşme restore edildi

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, resmi Twitter hesabından Üsküdar Valide-i Atik Mahallesi'ndeki tarihi Mehmet Ağa Çeşmesi'nin durumu hakkında bilgi aktarırken, "Nasıl başladı? Nasıl bitti?" diyerek tarihi çeşmenin restore edildiğini gösteren fotoğrafı da paylaştı.

HİLMİ TÜRKMEN: "30 TARİHİ ÇEŞMEYİ RESTORE ETMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Türkmen, 430 yıllık tarihi çeşme için sosyal medya hesabından şunları söyledi: Valide-i Atik Mahallemizdeki Mehmet Ağa Çeşmesi'ni restore ettik.

Bu yıl 30 tarihi ceşmeyi restore edip yeniden su ile kavuşturmayı hedefliyoruz. Mehmet Ağa Çeşmesi (M.1591)"