Yaşlı adamın ölümünde sahte içki şüphesi

Karabük'te çay kenarında arkadaşlarıyla alkol alırken birden bire fenalaşan 65 yaşındaki İsmail Aydoğan'ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay akşam saatlerinde Öğlebeli Mahallesi Malazgirt caddesi üzerinde bulunan Araç çayı kenarında meydana geldi. Çay kenarında arkadaşları ile birlikte alkol alan Aydoğan, bir süre sonra yere yığıldı. Aydoğan'ın arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaşlı adam Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşlı adam hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, polis ekipleri sahte içki ihtimali üzerine inceleme başlattı. İsmail Aydoğan'ın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılacak. Yapılacak otopsiden sonra kesin ölüm sebebi belirlenecek.

Öte yandan Karabük Emniyet güçleri geçtiğimiz aylarda il merkezinde yaptıkları operasyonlarla 100 litreye yakın sahte alkol ile etil alkol ele geçirmişti.