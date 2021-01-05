Yılların ulaşım sıkıntısı çözüldü

Yeni yılın ilk esnaf ziyaretini ilçenin kalbi sayılan Dörtyol Caddesi'ne gerçekleştiren Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu,"Yeni yıla yeni hizmetleri milletimizle buluşturarak güzel başladık. Bu yıl hizmette doruğa ulaşacağız." dedi.

BELEDİYE EKİPLERİ, HEM İLÇE MERKEZİNDE HEM KIRSALDA HİZMET ÜRETİYOR

Bağlar Belediyesi, 2019 ve 2020 yıllarında ilçenin her tarafına yaydığı hizmet çalışmalarında 2021 yılına da hızlı bir giriş yaptı. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kırsal Özdemir Mahallesi'nin uzun yıllardır devam eden ve vatandaşların şikayetine konu olan yol sorununu çözüme kavuşturdu. Mahalle merkezinde 3.5 kilometreyi kapsayan yeni yol açılarak ulaşımda yaşanan aksaklıklara son verildi. Alt temel ve üst yapı malzemeleri döşenerek inşa edilen yol, yapılan çalışmaların ardında vatandaşların hizmetine sunuldu.

İlçe merkezinde ise kaldırım yenileme ve parke taşı yenileme çalışmaları devam ediyor. 5 Nisan Mahallesi'nde bozulan kaldırımların alt yapısı düzeltilerek ara sokaklar parke çalışmalarıyla ulaşım için elverişli hale getirildi.

DÖRTYOL CADDESİ'NDE ESNAF VE VATANDAŞ BULUŞMASI

Belediye ekipleri ilçeyi güzelleştirme çalışmalarına devam ederken, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ise geçen iki yılda geleneksel hale getirdiği esnaf ziyaretlerinde yeni yılın ilk çıkarmasını Dörtyol Caddesi'ne yaptı. Vatandaşların ilgisine tek tek selam verip sohbet ederek karşılık veren Başkan Beyoğlu, girdiği iş yerlerinde esnafların taleplerini dinleyerek alış-verişe gelen vatandaşlarla dertleşti, belediye hizmetlerinden memnun olup olmadıklarını sordu. Çeşitli konulara ilişkin sorun ve taleplerini aktaran vatandaşlar ise genel anlamda hizmetlerden memnun olduklarını dile getirerek pandemi koşullarına rağmen halkla olan bağını koparmayarak cadde ve sokakları arşınlamasından dolayı Başkan Beyoğlu'na teşekkür etti.

BEYOĞLU :"2021 YILI HİZMETTE DORUĞA ULAŞTIĞIMIZ YIL OLACAK"

Hizmette sürekliliğin esas olduğunu belirten Beyoğlu,"2019 ve 2020 yıllarında ilçe tarihinin en güzel hizmetlerini yaptık. Ama bununla yetinmeyeceğiz. Şimdi çıtayı daha yukarıya çektik. 2021 yılı bu bakımdan inşallah doruk noktasına ulaştığımız dönem olacak." ifadelerini kullandı.

Başkan Beyoğlu, eşi Dürdane Beyoğlu ile beraber Kaynartepe Mahallesi'nde ise 4 aileye misafir oldu. Samimi bir ortamda geçen ziyarette Beyoğlu,Kentsel Dönüşüm'ün yapılacağı mahallenin bu çalışmaların ardında hak ettiği değeri kazanarak vatandaşlar için huzur adası haline geleceğini ifade etti.