Yozgat Valisi Polat kısa sürede çocukların ‘vali amca'sı oldu

Vali Ziya Polat, köy ziyaretleri kapsamında merkeze bağlı Köçekkömü Köyü'nü ziyaret etti. Burada köy halkının sorunlarını dinleyip, sohbet eden Vali Polat, karşılaştığı köy çocukları ile sohbet edip, oyuncak hediye etti.

Göreve başlamasıyla birlikte kısa bir zaman diliminde Yozgatlı çocukların 'Vali amcası' olan Polat burada da çocuklarla kurduğu renkli diyaloglarla dikkat çekti.

Köçekkömü köylülerinin sorunlarını, taleplerini dinleyen Vali Polat, hem korona virüs tedbirleri hakkında uyarılarda bulundu hem de 'milletimizin emrindeyiz' diyerek önemli bir mesaj verdi.

KURUMLARA MASKE-MESAFE-TEMİZİLİK UYARSI

Vali Ziya Polat, ayrıca kamu kurumlarını da ziyaret ederek korona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirleri yerinde inceliyor, uyarılarda bulunuyor.

Polat, son olarak ziyaret ettiği Devlet Su İşleri 123'üncü Şube Müdürü Abdulkadir Bayraktar'a HES uygulaması, maske, mesafe ve temizlik konularına hassasiyetle dikkat edilmesini istedi.