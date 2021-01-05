Yurt dışından gelenlere PCR testi zorunluluğu

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında toplandı. Koronavirüsle mücadele çalışmalarının değerlendirildiği toplantıda, Şırnak'ta bulunan Habur Sınır Kapısı ve Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanında Covid-19 Yeni Varyantı ile ilgili alınması gereken tedbirler değerlendirildi. Yapılan değerlendirme sonucunda Türkiye'ye giriş yapan kişilerden negatif SARS-CoV-2 PCR testi sonucunun istenmesine ve soon 10 gün içerisinde İngiltere'de bulunanların 14 gün boyunca karantinaya alınmasına karar verildi.

Toplantıda alınan kararlara ilişkin valilikten yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi: "1 Mart 2021 tarihine kadar kara ve hava sınır kapılarımızdan İlimize giriş yapmak isteyen kişilerden son 72 saat içerisinde yapılmış negatif SARS-CoV-2 PCR testi sonucu istenmesine. Sınır kapılarımızdan İlimize giriş yapan tüm yolcuların pasaportlarında kaşe kontrolleri titizlikle yapılarak, son 10 gün içerisinde İngiltere'de bulunduğu anlaşılan kişilerin İlimize giriş yaptığının tespit edilmesi halinde bu kişilerin Valiliğimiz tarafından belirlenen yerlerde 14 gün boyunca karantina altına alınmasına. Pasaport ibraz etmeksizin, kimlik göstererek İlimize giriş hakkına sahip ülke vatandaşlarına da son 10 gün içerisinde İngiltere'de bulunup bulunmadıkları sorulup, buna göre işlem tesis edilmesine. Kara ve hava sınır kapılarımızda SARS-CoV-2 PCR testi sonucu kontrollerini yapmak üzere yeteri sayıda personel/ekip görevlendirilmesinin (bir birim görevlendirilebileceği gibi karma ekipler de oluşturulabilecektir) sınır kapısı mülki idare amirleri tarafından sağlanmasına. İlimize giriş esnasında son 72 saat içerisinde yapılmış negatif SARS-CoV-2 PCR testi sonucu ibraz edemeyen kişiler, konaklayacaklarını beyan ettikleri adreslerde, konaklayacak yeri olmayanlar ise Valiliğimizce belirlenen yerlerde karantinaya alınmasına, bu kişilere karantina sürelerinin yedinci gününde test yapılacak olup test sonucu negatif olanların karantinasının sonlandırılmasına, pozitif olanların tedavilerinin ise Sağlık Bakanlığı Covid-19 rehberi doğrultusunda sürdürülmesine. Dış ticaretin olumsuz etkilenmemesi için, uçak mürettebatı ve tır şoförlerinin SARS-CoV-2 PCR testi ve karantina uygulamasından muaf tutulmasına karar verildi" denildi.