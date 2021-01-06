1 aydır kayıp genç, dere yatağında ölü bulundu

Batman'dan gelerek 10 Ekim 2020'de Kocaeli'nin Karamürsel ilçesindeki bir tersanede çalışmaya başlayan Serdest Nur Şimşek, 7 Aralık'ta kayboldu. Şimşek'in kaybolmadan önce internet üzerinden siyanür satın aldığı ve tüm eşyalarını kız kardeşine yolladığı ileri sürüldü. Bu akşam saatlerinde Karamürsel Kayacık Mahallesi Kavacık mevkiinde dolaşan bir vatandaşın, dere yatağında vucut bütünlüğü bozulmuş bir erkek cesedi gördüğünü ihbar etmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Bölgede yapılan incelemede yanında pompalı tüfek bulunan ve vucudunun bir kısmı eksik olan cesedin yaklaşık 1 aydır kayıp olan Serdest Nur Şimşek olduğu belirlendi. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından ceset otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.