1 milyonluk ikramiye çıkan talihlisini çay içmeye bekliyor

Milli Piyango özel yılbaşı çekilişinde 1 milyon TL'lik ikramiyenin isabet ettiği çeyrek biletin Nevşehir merkezde bulunan Küçük Ev Büfe'de satıldığı belirlendi.

İkramiyenin yılbaşı öncesinde sattığı biletlerden birine isabet ettiğini öğrendiğinde çok sevindiğini söyleyen bayi Oğuzhan Er, "İkramiyenin Nevşehir'e çıkması bizi çok sevindirdi, çok mutlu olduk." dedi.

"NEVŞEHİR'E İLK KEZ ÇIKTI"

1 milyonluk ikramiyenin Nevşehir tarihindeki en büyük ikramiye olduğunu belirten Er, "Bu ikramiyeyi bayimizden vermemiz bizim için gurur. Bir vatandaşımıza faydalı olduk. Onun hayatını değiştirebildik. İnşallah güzellikle harcar, güzel işler yapar." diye konuştu.

TALİHLİYİ ÇAY İÇMEYE BEKLİYOR

Talihlinin parasını almak için İstanbul'a gittiğini ifade eden Er, "Talihlimiz geldi, biletine baktım doğruladık. Parasını almak için İstanbul'a ana bayiye gitti. Talihlimizi parasını aldıktan sonra çayımızı içmeye bekliyoruz. Gelsin çayımızı içsin bir fotoğraf çektirelim." şeklinde konuştu.

ŞANSLI BAYİ

Şehre şans dağıttıklarını belirten Er, "Müşterilerimiz bizi şanslı bayi olarak adlandırıyor. Nevşehir'e çıkan ikramiyelerin en büyükleri genelde bizden çıkıyor. Daha önce de On Numara'da tam tutturmuştuk. O talihlimiz de güzel para almıştı." ifadelerini kullandı.