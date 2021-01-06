1 yılda iki kez yakalanınca ehliyeti elinden alındı

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliğince, Sosyal medya üzerinde yapılan çalışmada; Silivri İlçesi İlter Bulvarı üzerinde aracıyla drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaştığı belirlenen 34 SBA 73 plakalı araç sürücüsü Harun K. yakalandı.



34 SBA 73 plakalı araç sürücüsü Harun K. 'a KTK'nın 67/1-D (Herhangi bir zorunluluk olmaksızın karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve istiyerek aracın el frenin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi-drift) maddesinden 6 bin 141 lira idari para ceza uygulandı.





2 KEZ AYNI HATAYA DÜŞÜNCE EHLİYETİ ELİNDEN ALINDI



Sürücü Harun K. 'nın aynı ihlali (KTK 67/1d) son bir yıl içerisinde 2 kez ihlal etmesi sebebiyle sürücü belgesi daimi olarak iptal edildi. Harun K. TCK 179/2 (Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak) maddesine istinaden adli işlem yapılmak üzere Selimpaşa Jandarma Karakol Komutanlığına teslim edildi.



YENİDEN SINAVA GİRMESİ GEREKECEK



Sürücünün ehliyetini geri alabilmesi için sağlık şartlarını karşıladığına dair rapor ile birlikte yeniden sınava girmesi ve başarılı olması gerekiyor.