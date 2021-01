10 yılda 500 gazoz kapağı topladı

Türkiye'nin değişik illerinde ki üniversiteden arkadaşlarının yardımları ile kapak topladığını ve bunları resim atölyesinde sergileyen Amasyalı ressam 25 yaşındaki Güray Lap, "Koleksiyon merakım hep vardı. Ancak koleksiyonerliğin pahalı yanının hep farkındaydım. Uzun yıllardan beri meşrubatın hayatımızda olması ve büyüklerimizin anlatımlarında anılarında yer alması bende bir merak oluşturdu. Bu yüzden üniversite yıllarında kafelere uğrayıp onlardan temin ederek gerektiğinde satın alarak başladım. Merakımı gören arkadaşlar Türkiye'nin değişik illerinde farklı gazoz kapağı bulduklarında hemen beni arıyorlar ve kapağın fotoğrafını yolluyorlar. Koleksiyonumda varsa istemiyorum. Yoksa gazozu içip kapağı gönderiyorlar. Yurt dışından bile gönderen arkadaşlarım var. Bunları hatırası olan kapaklar" dedi.

Gazoz kapağı koleksiyoncusu sayısının iki üç yılda oldukça arttığını ifade eden Lap, diğer kapak toplayan koleksiyonerlerle sosyal medya üzerinden görüştüklerini, en büyük sıkıntının geçmişe gittikçe ürün bulma ihtimalinin düştüğünü vurguladı.

10 yılda, 500 den farklı gazoz kapağı toplayan ama bunun oldukça güç olduğunu belirten Lap, "Üretimi bitmiş ürünlerin kapaklarını bulmak zor. Hatalı basılmış ve sıfır kapak dediğimiz şişeye geçirilmemiş kapaklar diğerlerine göre daha değerli. Güzel yanı ise muhafaza edilebilirliğinin daha kolay olması. Türkiye'de benim gibi kapak koleksiyonu yapan 20-25 civarında. Sosyal medya üzerinden kapaklar konusunda paylaşım yapıyoruz. Ayrıca antika pazarlarında kapak alıp satanlar da var. Bu kapakların en önemli özelliği, Osmanlı'dan günümüze bilinen 500'den fazla meşrubat firmasının piyasalara girip çıkması." şeklinde konuştu.

Lap "Her şeyin koleksiyonu yapılabilir. Bu bir merakla başlayan, ailemizde ki her ferdin hayatında yer alan, anısı olan geçmişten günümüze topladığım meşrubat kapaklarından oluşan bir koleksiyon. Her biri şimdi koleksiyonerler arasında 100 liraya kadar alıcı buluyor" dedi.