2 milyonluk vurgunda muhasebeci tutuklandı

Kocaeli Çayırova İlçesinde demir çelik üretimi yapan bir fabrikanın muhasebesinde çalışan A.C.O iddialara göre, 15 Aralık 2020 günü kendisine bankaya yatırılması için teslim edilen 2 milyon 40 bin TL ile kayıplara karıştı. Personelin fabrikaya geri dönmemesi ve paranın bankaya yatırılmadığının tespit edilmesi üzerine, fabrika yetkilileri durumu polise bildirdi.

Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu parayla birlikte ortalıklardan kaybolan muhasebe personelinin, başkasına ait kimlik bilgileri ile önce İzmit'te ardından ise Sakarya'da lüks bir otelde kaldığı belirlendi.

TUTUKLANDI

Yapılan takip sonucu fabrikanın muhasebe personeli A.C.O, Sakarya'da bir araç içerisinde yanında bulunan A.F.Y ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Paranın bir kısmı ile 3 akrabasına otomobil aldığı tespit edilen A.C.O 'nun kız kardeşinin de aralarında bulunduğu A.A, Y.G, A.B ve A.B'de polis tarafından gözaltına alındı. Tamamlanan işlemleri sonrası Gebze Adliyesine önceki gün sabah saatlerinde sevk edilen ve akşam saatlerine kadar sorguları devam eden şüphelilerden 5'i serbest kalırken, muhasebeci A.C.O tutuklanarak

Cezaevine kondu.