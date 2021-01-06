Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri 400 yıllık değirmen durdu! "İlk kez böyle bir durumla karşılaşıyoruz"

400 yıllık değirmen durdu! "İlk kez böyle bir durumla karşılaşıyoruz"

'de 400 yıldır çalışan su değirmeninin durması şaşkınlık yarattı. 4 kuşaktır değirmeni işleten aileden Kenan Gümüş, bu durumla ilk kez karşılaştıklarını belirterek, "İlk defa böyle bir durumla karşılaşıyoruz. Kasım ayında randımanlı bir şekilde çalışmaya başlardık. Bu sene yaşanan , değirmeni de etkiledi." dedi. 400 yıllık su değirmeninin bulunma hikayesini de anlatan Gümüş, yağışların başlamasıyla eskisi gibi işlerine devam etmek istediklerini belirtti.

DHA
Giriş Tarihi: 6.1.2021 09:33 ABONE OL
400 yıllık değirmen durdu! İlk kez böyle bir durumla karşılaşıyoruz

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 400 yıldır su ile dönen değirmen, kuraklık nedeniyle çalışamaz duruma geldi. 4 kuşaktır değirmeni işleten aileden Kenan Gümüş, "Buğdaylar, kasım ayından itibaren öğütülerek, un haline getirilmeye başlanırdı. Ancak kuraklık nedeniyle şu anda gelen suyun kuvveti, değirmen taşını döndürmeye yetmiyor" dedi.

Sındırgı ilçesine bağlı kırsal Kınık Mahallesi'nde, 400 yıldır su ile dönen değirmen, kuraklık nedeniyle durdu. Gökdeniz ailesinin 4 kuşaktır işlettiği değirmen, yeterli yağış olmaması nedeniyle derelerdeki su miktarının azalması sonucu çalışamaz duruma geldi. Gökdeniz ailesinden Kenan Gümüş, daha önce böyle bir durumla karşılaşmadıklarını söyledi.

'BU DEĞİRMENDE PARA GEÇMİYOR'

Sonbahar döneminde başlayan yağmurlar ile değirmende buğday öğütmeye başladıklarını anlatan Kenan Gümüş, "İlk defa böyle bir durumla karşılaşıyoruz. Kasım ayında randımanlı bir şekilde çalışmaya başlardık. Bu sene yaşanan kuraklık, değirmeni de etkiledi. Değirmende buğday öğütmek için para almıyoruz.

Bu değirmende para geçmiyor. Öğütülen bir çuval buğday için, yine bir ölçek buğday alınıyor. Zaten bu değirmenin bulunuş hikayesi de farklı. Yaklaşık 400 yıl önce bölgede gezen büyüklerimiz, yıkıntıyı görüyor ve altında taşları buluyor. Sonrasında da değirmeni çalıştırmaya karar veriyor. İnşallah ihtiyacımız olan yağışlar başlar ve eski günlerdeki gibi işlerimizi devam ettiririz" dedi.

Son dakika! Dolandırıcıya motokuryeden uçan tekme! O anlar kamerada...

ARKADAŞINA GÖNDER
400 yıllık değirmen durdu! "İlk kez böyle bir durumla karşılaşıyoruz"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA