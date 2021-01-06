65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri: 65 yaş üstü yaşlıların dışarı çıkma izni kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor?

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı son gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. Artan koronavirüs vaka sayısını azaltmak amacıyla risk grubunda bulunan vatandaşlar belli saatler dışarı çıkabiliyor. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre 65 yaş üstü 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını da kullanamıyor. Sabah saatlerinden itibaren dışarıda işleri olan vatandaşlar kendilerine tanılan sokağa çıkma izni saatleri merak ediyor. Peki 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl? 65 yaş üstü yaşlıların dışarı çıkma izni kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor?
İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede 65 yaş ve üzeri vatandaşlara hangi saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanacağı paylaşıldı. Bakanlığın yayınladığı genelgeye göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlar, 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabiliyor…
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği genelge ile 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altına getirilen kısıtlamanın detaylarını paylaştı. Bakanlığın yayınladığı genelgeye göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlar, 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde geçtiğimiz haftalarda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kısıtlamalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan şunları söyledi;
"Halen 65 yaş üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek. Alışveriş merkezleri, marketler, berber ve kuaförler gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak. Sinemalar, sektörün talebine de uygun şekilde yılsonuna kadar kapalı kalacak."
65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 20.05.2020 tarih ve 8206 sayılı Genelgemiz çerçevesinde ancak Seyahat İzin Belgesi almaları koşuluyla şehirlerarası seyahat edebilecek olup her türlü şehirlerarası toplu ulaşım aracına (uçak, otobüs, tren, vapur vb.) ilişkin bilet satış sürecinde Seyahat İzin Belgesi'nin alınmış olması şartı aranacaktır.