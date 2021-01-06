65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri: 65 yaş üstü yaşlıların dışarı çıkma izni kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor?

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı son gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. Artan koronavirüs vaka sayısını azaltmak amacıyla risk grubunda bulunan vatandaşlar belli saatler dışarı çıkabiliyor. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre 65 yaş üstü 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını da kullanamıyor. Sabah saatlerinden itibaren dışarıda işleri olan vatandaşlar kendilerine tanılan sokağa çıkma izni saatleri merak ediyor. Peki 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl? 65 yaş üstü yaşlıların dışarı çıkma izni kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor?

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede 65 yaş ve üzeri vatandaşlara hangi saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanacağı paylaşıldı. Bakanlığın yayınladığı genelgeye göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlar, 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabiliyor…