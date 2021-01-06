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Acılı baba: CHP’li Girgin’i şikâyet edeceğim

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 6.1.2021 ABONE OL
Acılı baba: CHP’li Girgin’i şikâyet edeceğim
Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesinin ardından CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'in kendisini telefonla arayarak "davadan vazgeç" dediği iddiasında bulunan baba Sıddık Gültekin, söylediklerinin arkasında olduğunu söyledi. Kendisi hakkında suç duyurusunda bulunan Girgin'i savcılığa şikâyet edeceğini bildiren Gültekin, "CHP'liler davaya gelip destek veriyor, Girgin ise beni şikâyet ediyor. Bu nasıl bir ikiyüzlülüktür? Söylediklerimin tamamı doğrudur, birçok şahidim de var. Ben de Süleyman Girgin'i savcılığa şikâyet edeceğim. Onu Allah'a havale ediyorum" dedi.
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Acılı baba: CHP’li Girgin’i şikâyet edeceğim
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