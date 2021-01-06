Acılı baba: CHP’li Girgin’i şikâyet edeceğim

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesinin ardından CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'in kendisini telefonla arayarak "davadan vazgeç" dediği iddiasında bulunan baba Sıddık Gültekin, söylediklerinin arkasında olduğunu söyledi. Kendisi hakkında suç duyurusunda bulunan Girgin'i savcılığa şikâyet edeceğini bildiren Gültekin, "CHP'liler davaya gelip destek veriyor, Girgin ise beni şikâyet ediyor. Bu nasıl bir ikiyüzlülüktür? Söylediklerimin tamamı doğrudur, birçok şahidim de var. Ben de Süleyman Girgin'i savcılığa şikâyet edeceğim. Onu Allah'a havale ediyorum" dedi.