AK Parti Siirt il teşkilatından suç duyurusu

AK Parti 81 ilde 979 ilçe teşkilatlarınca üç isim hakkında suç duyurusunda bulundu.

Açıklamada bulunan Ak Parti Siirt İl Başkanı Ekrem Olğaç, İl Teşkilatını temsilen, Fikri Sağlar, Can Ataklı ve İlker Başbuğ hakkında Türk Ceza Kanununun "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" başlığını taşıyan 216'ncı maddesine istinaden, Cumhuriyet Başsavcılığımıza suç duyurusunda bulunduklarını dile getirdi.

Olğaç, "Bilindiği gibi, Türkiye Cumhuriyeti devleti, doğrudan milletin yürüttüğü ve onun temsilcisi olan Büyük Millet Meclisinin yönettiği bir istiklal mücadelesi sonunda kurulmuştur. Temelinde milli iradenin üstünlüğü olan Cumhuriyetimiz, çok partili siyasi sistemle birlikte, bu vasfını siyasi alanda da tam manasıyla hayata geçirmeye başlamıştır. Elbette, en başından beri her dönemde milli iradenin üstünlüğünü hazmedemeyenler olmuştur. Milli irade düşmanlığı, kimi zaman darbeci, kimi zaman vesayetçi, kimi zaman marjinal akımların temsilcisi olarak karşımıza çıkmıştır. Hepsi de faşizmin en ilkel, en karanlık, en nobran söylemleri ve eylemleriyle millete, milletin değerlerine, tarihine, kültürüne saldıran köhne zihniyetin mensuplarıyla mücadele etmek, kendine bu ülkenin demokrat, yerli ve milli bireyi olarak gören herkesin en başta gelen sorumluluğudur." ifadelerini kullandı.

Yakın tarihte 28 Şubat'tan 15 Temmuz'a kadar uzanan nice acı hatıraların halen milletin hafızalarında taze olduğuna dikkat çeken Olğaç, milletin faşist zihniyete karşı gösterdiği ilkeli ve güçlü duruş sayesinde, partilerinin ülkenin en büyük kalkınma ve demokrasi atılımını gerçekleştirilebilmesini sağladığını kaydetti.

Olğaç, "AK Parti olarak en büyük gururumuz ve mutluluğumuz, bu büyük atılımda milletimizin temsilcisi olarak mücadele safının en önünde yer alıyor olmaktır. Türkiye'nin kalkınma ve demokrasi yolculuğunda kat ettiği mesafedeki başarısı; akıl, vicdan ve izan sahibi herkes tarafından takdirle teslim edilmektedir. Bu sayede ekonomiden hak ve özgürlüklere kadar her alanda dünyanın en gelişmiş ülkeleriyle mukayese edilebilecek bir yere geldiğimizi en iyi milletimiz biliyor. 2023 hedeflerinde somutlaşan büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası gayretlerimizi, inşallah, zaferle neticelendireceğiz. Tabii bu süreçte, eski Türkiye'de kaldığını ümit ettiğimiz faşist zihniyetin, bulduğu her fırsatta adeta hortlamasının yol açtığı tedirginliği de hep birlikte yaşıyoruz." dedi.