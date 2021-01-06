Anamur ürün zenginliğine salep de ekledi

Mersin'in Anamur ilçesinde yabani orkide olarak da bilinen salep üretimine geçiş başladı, salep dondurma, tatlı yapımında kullanıldığı gibi, Anadolu kültüründe kış mevsiminin geleneksel içeceği olduğu biliniyor. Lezzetli olduğu kadar şifalı da olan salep, tarımı yapılması konusunda Anamur'da önemli gelişmeler kat ediliyor.

Anamur'da salep üretimi konusunda çalışmalar yapan üretici Safiye Derya'nın salep sevdasının 2019 yılında Anamur'un Akarca mahallesinde 30 kg ile başladığını belirtti ve şunları söyledi:

"1 yıl içerisinde o kadar başarılı sonuçlar aldık ki bizi izleyen pek çok çiftçi kardeşimiz bu değerli soğanın ekimine başladı ve 1 yıl içinde Anamur'daki salep ekimi tam 66,6 kat artış göstererek 2.000 kg'a yükseldi. Buna ek olarak 1000 kg fide de deneme üretimi yapmak isteyen çiftçilerimize ulaştırdık. 29 ilimizde, 0-1500 metre arasındaki yükseklikte çok sayıda ekim yaptırdık. Ekimlerimiz Ocak ayı sonuna kadar devam edecek. 2021 yılında salep ekimi konusunda çok daha etkili girişimcilerimizle beraber çok daha yüksek rakamlara ulaşacağımızı öngörüyoruz."

Derya; "Hedefimiz 3-4 yıl içerisinde sadece Anamur'da 500 dönümde salep üretimi gerçekleştirerek salepi de muz gibi Anamur'a marka değeri olarak kazandırmak ve Anamur'umuzu salepin merkezi haline getirerek, giderek artan sera gazı içeren havasını daha da kötüleşmeden çiftçimizi sera maliyeti olmayan salep ile tanıştırmaktır" şeklinde konuştu.