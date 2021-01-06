Ankara'da tefeci operasyonu! Vatandaşları canından bezdiren 3 zanlı tutuklandı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde tefecilik yapan 3 zanlı verdikleri çeyrek altının tahsilatını yapmalarına rağmen daha fazla para vermedi diyerek mağduru ıssız yere götürüp darp etti. Zorla senette imzalatan zanlılar, polis operasyonuyla yakalandı.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde tefecilik yapan N.K., S.K. ve E.Y. ilçede yaşayan halkı adeta canından bezdirdi. Nallıhan ilçesinde meydana gelen adli olayların yaklaşık yüzde 45'inde parmağı olan 3 tefeci, zor durumda olan vatandaşlara faizle para verip tenha yerlerde zorla senet imzalattı. Tefeciler, zorla imzalattıkları senetleri de icraya vererek tahsil etti. Bununla da yetinmeyen zanlılar, verdikleri paranın faizli miktarın üzerinde ödeme yapmalarına rağmen borçluları tehdit ederek evlerinden çıkamaz hale getirdi.

ÇEYREK ALTIN DAYAĞI



Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Nallıhan halkının huzurunu kaçıran tefecilere yönelik 3 ay süren teknik ve fiziki takip yaptı. Mali Şube ekipleri, bir kişinin tefecilerden çeyrek altın aldığı fazlasıyla ödemesine rağmen ıssız yere götürülüp darp edildiği ve üstüne senet imzaladığını öğrendi. Harekete geçen Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, tefecilerin evlerine yaptığı eş zamanlı operasyonla N.K., S.K. ve E.Y'yi gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda 1 adet pompalı tüfek, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet kılıç ve mağdurlara ait senetler ele geçirildi. Nallıhan Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen zanlılar 'Tefecilik ve Yağma' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NALLIHANLILAR RAHAT NEFES ALDI



Nallıhan halkına korkuyu yaşatan 3 zanlı, geceleri dışarıya çıkarak taşkınlık yaptıkları, esnafa huzursuzluk verdikleri ve 100 lira karşılığında mezar kazdıkları öğrenildi. 3 zanlının tutuklanmasının ardından Nallıhan halknın rahat nefes aldığı öğrenildi.