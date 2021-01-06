Anneleri tarafından terk edilen 8 çocuğa devlet sahip çıktı

Şanlıurfa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici tarafından Şanlıurfa Valiliği ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı adına ziyaret edildi.

Bilici konuya ilişkin bilgi verdi. Uzman personeller tarafından da ziyaret edilen aileye öncelikle psiko-sosyal destek hizmet sunuldu. Durumun olumsuz etkilerini en aza indirmek adına gerekli görüşme ve bilgilendirmeler yapılarak ve aile için uygun sosyal hizmet modelleri belirlenerek gerekli çalışmalar başlatıldığı öğrenildi.

Aile için harekete geçen ekipler, çocuklar için koruma tedbiri alırken ailenin şu anda kaldığı ve yaşamaya elverişli olmayan hane boşaltılarak ailenin sağlıklı koşullarda yaşamasını sürdürebileceği bir ev hazırlanmaya başlandı.

Anneyi ikna ederek çocuklarını başına dönmesi için de çalışma başlatıldığı belirtilirken "Yine aile bütünlüğünü sağlamak ve aileyi sosyal, ekonomik ve psikolojik açıdan desteklemek üzere Müdürlükçe sunulan hizmet modellerinden uygun olan hizmetlerin belirlenmesi için gerekli çalışmalar hızla yürütülmektedir. Aynı zamanda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve paydaş kuruluşlarca da ailenin desteklenmeleri için gereken koordinasyon sağlanmıştır. Müdürlüğün ve ilgili kuruluşların tüm iletişim kanalları hakkında bilgilendirme sağlanarak rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunulmuş olup ailenin düzenli takipleri titizlikle yapılmaya devam edilecektir." denildi.