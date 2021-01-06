Antalya'da eczaneye pompalı tüfekli saldırı! Cezası belli oldu

Daha önceki ifadelerini tekrarlayan Ali Yağcı ise, "Olay günü müştekilerden para istemedim. Ben eczaneye zarar vermek istedim. Ancak ben kesinlikle para istemedim. Olayda pişman olup kendim uzaklaştım ve teslim oldum" dedi.

Sanık avukatı ise olayın yaklaşık 2,5 dakika içerisinde başlayıp sonlandığına dikkat çekerek, müvekkilinin iş yeri içerisinde bulunan çalışanlar ile yüz yüze herhangi bir diyaloğu bulunmadığını ileri sürdü.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Ali Yağcı'ya 'silahlı nitelikli yağma' ve 'mala zarar verme' suçlarından 11 yıl 2 ay hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.