CHP'li belediyenin arsa satışına AK Parti'den tepki: Arsa satarak hizmet yapılmaz

Torbalı Belediyesi'nin satış kararı aldığı ve 12 Ocak'ta ihaleye çıkmaya hazırlandığı 2 adet arsanın satışına AK Parti'den sert tepki geldi. Ayrancılar'da bulunan ve biri toplu konut imarlı olan arsaların değerine paha biçilemiyor. 25 bin 398 metrekarelik arsa 16 milyon 510 bin liradan, 2 bin 498 metrekarelik arsa da 1 milyon 625 bin liradan satışa çıkacak. Satış kararına tepki gösteren AK Parti Torbalı İlçe Başkanı Selman Günaydın, Uygur'un bu kararından bir an önce vazgeçmesi gerektiğini söyledi.



Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur

UYGUR'U TORBALI HALKINA HAVALE EDİYORUM

Torbalı Belediyesi'nin iki yıldır gözle görülür herhangi bir hizmet yapmadığını belirten Günaydın, "Hiçbir hizmet yapmadan arsa satmanın mantığını anlamakta güçlük çekiyoruz. Hangi projeyi yaptınız da, Torbalı için hangi hizmetleri yaptınız da bütçeniz yetmedi? Har vurup harman savurarak Torbalı'nın geleceğini heba etmeyin. Bugüne kadar görev yapmış bütün belediye başkanları ilçemize arsa kazandırırken, Sayın İsmail Uygur belediyenin mevcut arsalarını satıyor. Uygur'un bu savurganlığını Torbalı kamuoyuna havale ediyorum" dedi.



AK Parti Torbalı İlçe Başkanı Selman Günaydın

MİRASA KONMUŞ HAYIRSIZ EVLAT GİBİ

Uygur'u mirasa konmuş hayırsız evlada benzeten Günaydın, "Torbalı Belediyesi zaten arsa fakiri bir belediye. İlçe merkezinde neredeyse hiç hizmet alanı yok. CHP'li Uygur belediyesi tasarruf yapıp, kaynak üretip yeni yerler alacağına, kendinden önceki dönemlerde güçlükle alınmış yerleri satıyor. Satışa çıkardığı arsalar, belediyenin en değerli arsaları. Kundaktaki bebeğin o arsalarda hakkı var. Uygur, kendinden sonrasını tufan görüyor" dedi.

TORBALI'YA İHANETTİR

Uygur'un Torbalı'ya hizmet etmek gibi bir derdinin olmadığını belirten AK Parti Torbalı İlçe Başkanı Selman Günaydın, "İsmail Uygur göreve gelmeden önce arsa satışlarına karşı olduğunu söylüyordu. Verip de tutmadığı diğer sözler gibi, maalesef bu konuda da bizleri şaşırtmadı. Daha görevde iki yılını doldurmadan belediyenin en değerli arsalarını haraç-mezat satışa çıkardı. 3 yıl sonra Torbalı halkının karşısına hangi yüzle çıkacak merak ediyorum. Değerine paha biçilemeyen bu arsaların satışı, Torbalı'ya ve Torbalı halkına ihanettir" şeklinde konuştu.

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