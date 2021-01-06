Bağlar Belediyesi ilk kez kadın voleybol takımı kurdu

Diyarbakır Bağlar Belediyesi ilçede bulunan kız çocuklarının spora teşvik edilmesi amacıyla Bağlar Belediyespor bünyesinde ilk kez kadın voleybol takımı kuruldu. Belediye tarihinde ilk olan takımına malzeme desteğinde bulunan Başkan Hüseyin Beyoğlu, "30 bin metrekarelik alanda yapımına başladığımız çok amaçlı spor kompleksi içinde voleybol tesisleri de var. Gayemiz çocuklarımızın spor yapmasını ve gelecekte iyi sporcular olmasıdır " dedi.

BEYOĞLU, KADIN SPORCULARA MALZEME DESTEĞİ SAĞLADI

Bağlar Belediyesi, gençlerin spora teşvik edilmesi amacıyla yürüttüğü çalışmalarda bir ilke imza attı. Futbol, basketbol ve karateden sonra kadın voleybolu da faal hale getirildi. Belediye tarihinde bir ilk olan voleybol takımı çalışmalarına başlarken, Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu belediyenin spor salonunda düzenlenen törenle sporculara malzeme dağıtımında bulundu. Başkan Beyoğlu, yakın ilgi gösterdiği kadın sporculara başarılar diledi.

"SPORUN ALT YAPISINI GÜÇLENDİRİYORUZ"

Gençlerin spora özendirilmesine önem verdiklerini kaydeden Beyoğlu, "Çok amaçlı güzel bir spor tesisi inşa ediyoruz. Projenin içinde voleybol tesisi de var. Burada çocuklarımız hem spora kanalize edilecek, hem de belediyemizi ve kentimizi başarıyla temsil edecek sporcular yetişecek. Bağlar Belediyespor kulübümüz vesilesiyle sporun alt yapısını güçlendirmeye devam edeceğiz." dedi.

Bağlar Belediyespor Kulübü Başkanı Ferit Tutşi ise, ilçede bulunan çocukların geleceğe umutla bakmasını sağlamak üzere sağlıklı temeller atmaya çalıştıklarını dile getirerek spora olan desteği nedeniyle Başkan Beyoğlu'na teşekkür etti.